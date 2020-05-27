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БМПТ «Терминатор» готовят к Параду Победы: кадры из ЗВО

Александр Пешков
12:50 27.05.2020
В Подмосковье военнослужащие танковой армии ЗВО приступили к подготовке военной техники к Параду Победы
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В подмосковном Алабино военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа приступили к подготовке военной техники к тренировкам Парада Победы.

В рамках подготовки военнослужащие проводят диагностику технического состояния техники, покраску и мойку боевых машин. Подготовку начали с тяжелобронированной техники, такой как танки Т-90М «Прорыв», боевые машины поддержки танков «Терминатор», артиллерийских комплексов 2С35 «Коалиция-СВ».

По завершении подготовки боевой техники на тренировочной парадной площадке Алабино начнутся совместные тренировки пешей и механизированной колонн к Параду Победы в честь 75-годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Всего в обслуживании и подготовки военной техники принимают участие порядка 150 военнослужащих гвардейской танковой армии Западного военного округа.

БМПТ «Терминатор» предназначена для ведения маневренных боевых действий в составе танковых и мотострелковых подразделений в качестве многоцелевого боевого средства в условиях применения ядерного оружия и других видов оружия массового поражения.

Машина сочетает в своем функционале возможности танка, боевой машины пехоты и создана в первую очередь для противодействия живой силе противника, которая представляет опасность для бронетехники.

«Терминатор» действует в танковых порядках, однако  может быть и полноценной боевой единицей.

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