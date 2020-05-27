Дальнобойные высокоточные боеприпасы для РСЗО создадут в России через пять-семь лет

Российские специалисты планируют в течение пяти-семи лет создать дальнобойные высокоточные боеприпасы для реактивных систем залпового огня «Торнадо-С», сообщил исполнительный директор корпорации «Техмаш» Александр Кочкин.

«У поступающих сегодня в войска систем большой модернизационный потенциал. Мы исходим из того, что прослужат они еще несколько десятков лет, и работаем над созданием новых дальнобойных боеприпасов. Мы поставили задачу увеличить дальность поражения "Торнадо-С" еще на несколько десятков километров… Думаю, что за пять-семь лет мы эти дальнобойные боеприпасы сделаем», - сказал он в интервью РИА Новости.

9К515 «Торнадо-С» - модернизированная РСЗО 9К58 «Смерч». Как и «Смерч», имеет 12 направляющих для 300-миллиметровых ракет с максимальной дальностью полета до 120 километров. Вести огонь можно как залпом, так и одиночными реактивными боеприпасами.

РСЗО предназначена для уничтожения бронетехники, артиллерийских и ракетных подразделений, инженерных сооружений, аэродромов, пунктов управления войсками, живой силы противника. Также способна поражать танковые подразделения, средства ПВО и ПРО, самолеты и вертолеты.

Разработчик «Торнадо-С» - тульское НПО «Сплав» имени А.Н. Ганичева, которое входит в концерн «Техмаш». Серийное производство боевых и транспортно-заряжающих машин развернуто на пермском ПАО «Мотовилихинские заводы», входящем в НПО «Сплав».