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Определены сроки окончания госиспытаний боеприпасов для «Коалиции-СВ»

Андрей Аркадьев
12:08 27.05.2020
Испытания планируется завершить в 2021-2022 годах.
Определены сроки окончания госиспытаний боеприпасов для «Коалиции-СВ»
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Государственные испытания штатных боеприпасов для самоходной артиллерийской установки «Коалиция-СВ» планируется завершить в 2021-2022 годах, сообщил исполнительный директор корпорации «Техмаш» Александр Кочкин.

«Специалисты нашего предприятия - НИМИ имени Бахирева - начали испытания боеприпасов для новейшей самоходной артиллерийской установки "Коалиция-СВ" - разработки ЦНИИ "Буревестник" производства ОА "Уралтрансмаш" (входят в концерн "Уралвагонзавод"). В этом полугодии мы должны получить по ним литеру "О", завершение госиспытаний, - это, скорее всего, 2021-2022 годы», - приводит РИА Новости его слова.

Двадцать второго мая стало известно, что армия РФ получила первую партию новых самоходных гаубиц.

152-миллиметровая САУ «Коалиция» создана для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских и минометных батарей, бронетехники, живой силы, ПВО, ПРО и других объектов в глубине обороны противника.

Оснащена современной системой автоматизации процессов наведения орудия, выбора цели и навигации. Одним из достоинств орудия является пневматический механизм заряжания, обеспечивающий САУ невиданную доселе скорострельность, более 10 выстрелов в минуту.

В перспективе 2С35 поступит на вооружение отдельных артиллерийских бригад, а мотострелковые и танковые подразделения, отдельные дивизионы и артполки будут вооружаться модернизированными гаубицами «Мста-С».

Впервые была представлена на параде в честь 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По своим характеристикам не имеет аналогов в мире.

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