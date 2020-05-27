Ракета «Монолит» выйдет на испытания следующем году

Ракета «Монолит», которая создается на базе неуправляемой ракеты С-13, будет готова к испытаниям в следующем году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора научно-производственной корпорации "Техмаш" (входит в контур управления холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") Александра Кочкина.

«Все технические характеристики с Минобороны согласованы, завершается утверждение техзадания в военном ведомстве. Проведена значительная часть наземных испытаний с положительным результатом. Опытный образец должен быть готов к концу 2021 года, после чего мы перейдем к предварительным испытаниям», - сказал Кочкин.

Разработчик напомнил, что «Монолит» будет корректируемым и будет относиться к классу высокоточного оружия, в отличие от С-13. Он особо подчеркнул, что разработка ведется со «Сплавом» в инициативном порядке.

В октябре 2018 года генеральный директор НПК «Техмаш» Владимир Лепин сообщил, что разработка «Монолита» является продолжением работ по «Бронебойщику», но в другом калибре.

Ракета С-13 создана для уничтожения самолетов в железобетонных укрытиях, техники и живой силы противника, находящихся в особо прочных укрытиях. В зависимости от модификации, способна пробивать до одного метра железобетона.