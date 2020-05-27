Названы сроки поставок новейшей ракеты «Бронебойщик» в войска

Серийные поставки в войска новейших авиационных ракет С-8ОФП «Бронебойщик» запланированы на следующий год, сообщил исполнительный директор корпорации «Техмаш» Александр Кочкин.

Он добавил, что предприятие за счет собственных средств подготовило партию для опытно-войсковой эксплуатации по отработке способов боевого применения этих боеприпасов. Кочкин напомнил, что государственные испытания ракеты завершились в 2019 году.

Авиационная ракета «Бронебойщик» предназначена для нанесения ударов по наземным целям: живой силе, кораблям, технике. Ракетой могут оснащаться ударные самолеты типа Су-25 и вертолеты Ми-8. «Бронебойщик» может пробивать различные преграды, стоящие перед заданными целями. В зависимости от настроек взрывателя данная ракета способна взрываться как перед препятствием, так и за ним, продолжая при этом полет. Дальность стрельбы ракеты - до шести тысяч метров.