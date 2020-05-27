Первая партия ТОС-2 («Тосочка») заказана военными

Минобороны заказало первую опытную партию тяжелых огнеметных систем «Тосочка», которые также известны под обозначением ТОС-2. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора научно-производственной корпорации "Техмаш" (входит в контур управления холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") Александра Кочкина.

«Минобороны уже заказало опытно-промышленную партию ТОС-2 для проведения опытно-войсковой эксплуатации. По планам, мы должны сдать их госзаказчику в 2021 году. Параллельно мы ведем разработку комплекта новых реактивных снарядов для этой системы, дальность поражения которых будет гораздо выше по сравнению со снарядами "Солнцепека», - сказал Кочкин.

Изделие получило новое колесное шасси взамен гусеничному на ТОС-1А «Солнцепек». Кроме того, боевые характеристики были улучшены. По словам Кочкина, опытные образцы уже принимали участие в стратегических учениях.

В марте текущего года сообщалось, что ТОС-2 будут впервые показаны на Параде Победы на Красной площади.

В июне прошлого года в интервью «Звезде» директор концерна «Техмаш» госкорпорации «Ростех» Владимир Лепин сообщил, что госиспытания должны быть завершены в ближайший год.

В ноябре того же года начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов сообщил, что тяжелая огнеметная система ТОС-2 будет поставлена в Вооруженные силы России к маю 2020 года.