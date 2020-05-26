Не имеющая аналогов в мире: в чем особенность российской САУ «Коалиция-СВ»

«Коалиция-СВ» на колесном шасси - российская 152-мм самоходная артиллерийская установка на базе автомобиля КамАЗ-6550. Испытания проходят на специальном полигоне в Нижегородской области. Механизмы установки проверяют специалисты круглогодично во время ходовых и огневых испытаний. САУ «Коалиция-СВ» может вести огонь сериями. Аналогов в настоящее время у этой машины в мире нет.

Данная САУ разработана в нижегородском Центральном научно-исследовательском институте «Буревестник», входящим в Концерн «Уралвагонзавод».

Впервые САУ на гусеничной базе была продемонстрирована 9 мая 2015 года в Москве на Параде в честь 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Мы просто расширили линейку продукта. Надо понимать, что гусеничные носители при всех своих положительных качествах, а именно – большая грузоподъемность, высокая проходимость, высокая степень бронирования, - имеют ряд недостатков. Вместе с тем, колесная машина имеет ряд преимуществ: колесные машины могут использоваться на дорогах общего назначения, имеют большую мобильность, имеют больший ресурс по запасу хода, имеют очень высокий ресурс по сравнению с гусеничными носителями», - рассказал главный конструктор направления, начальник отдела АО «ЦНИИ «Буревестник» (входит в АО «Концерн «Уралвагонзавод» госпорпорации Ростех) Василий Набатов.

Для сравнения: гусеничные машины имеют ресурс порядка 5000 км пробега до капитального ремонта, а для колесной машины пять тысяч – это, по сути, когда только заканчивается обкатка носителя. Машины получаются легче, мобильнее, проще авиатранспортируются, могут легче преодолевать большие расстояния. Соответственно, расширяется перечень и оперативность выполняемых задач, уточнил Набатов.

В данный момент 152-мм САУ на колесном шасси изготовлена малой серией. В этом году, по словам специалистов, предполагается завершить испытания. После этого будет принято решение по ее изготовлению для армии.