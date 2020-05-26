Шойгу сообщил о массовой модернизации дальних бомбардировщиков Ту-22М3

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 массово проходят модернизацию на Казанском авиастроительном заводе. Об этом сообщил 26 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с Владимиром Путиным.

«У нас появилась модернизированная техника - Ту-22. Это фактически новые самолеты, я не буду отвлекаться на технические подробности. Они в массовом порядке модернизируются на казанском заводе», - доложил глава военного ведомства президенту по видеосвязи.

Основной задачей Ту-22М3 является уничтожение широкого спектра наземных и надводных целей. Разработка Ту-22М велась в 1960-х годах, а первый полет машина совершила в 1969 году. Начало эксплуатации ТУ-22М0 состоялось в 1969 году, Ту-22М2 - в 1976 году, а Ту-22М3 - в 1983 году. Создание этой машины дало толчок в развитии всей боевой и гражданской авиации СССР.

Один из сложнейших элементов конструкции - крыло изменяемой стреловидности, которое позволяет самолету иметь одновременно высокую скорость и хорошие взлетно-посадочные характеристики. Однако и достичь приемлемых характеристик этого агрегата довольно сложно.

Самолет может нести три противокорабельные крылатые ракеты Х-32, Х-15П, бомбы. Самолеты применялись в нескольких вооруженных конфликтах, в том числе неоднократно наносили удары по террористам в Сирии.

Новейшая модификация бомбардировщика - Ту-22М3М - получила штангу дозаправки в воздухе, что значительно повышает дальность полета этой машины.