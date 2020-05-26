Стоимость третьего серийного ледокола проекта 22220 составит более 50 млрд рублей

Стоимость заложенного на Балтийском судостроительном заводе (входит в ОСК) третьего серийного ледокола проекта 22220 «Якутия» составит 51 миллиард рублей. Об этом заявил глава предприятия Алексей Кадилов.

«Мы сегодня закладываем третий серийный ледокол [проекта 22220 – прим. ред.]. Сегодня мы имеем на него откорректированный комплект чертежей. Мы понимаем, что это 6,5 млн часов непрерывной работы. Мы понимаем, что это цена в 51 млрд рублей, 75% которых достанется даже не нам, а нашей кооперации», - сказал Кадилов на торжественной церемонии, приуроченной к 164-летию завода и закладке ледокола.

По словам Кадилова, над строительством ледокола будет вести работу также КБ Африкантова, которое будет изготавливать ядерные реакторы, это Кировский завод, который будет производить турбины, и другие предприятия.

Он подчеркнул, что данный заказ позволит загрузить завод до 2024 года.

Ледоколы типа ЛК-60Я (проект 22220) - новый тип российских атомных ледоколов. Название расшифровывается как ЛедоКол, мощностью 60 МВт, с Ядерной силовой установкой. В настоящее время на «Балтийском заводе» строится три атомных ледокола проекта: «Арктика», «Сибирь» и «Урал».

Кроме того, на судоверфи «Звезда» планируется постройка трех атомных ледоколов проекта 10510 «Лидер». Предполагается, что работы по ним начнутся в 2020 году.

Ледоколы строятся для замены советских судов, из которых только одно останется в строю после 2030 года. При этом, по словам Владимира Путина, к 2035 году арктический флот будет насчитывать не менее 13 тяжелых ледоколов, 9 из которых будут атомными.