Минометный комплекс «Горец» завершил заводские испытания
Мобильный минометный комплекс «Горец» завершил заводские испытания. Об этом сообщил генеральный директор компании разработчика комплекса «ВПК» Александр Красовицкий.
«Данный проект находится в стадии изучения результатов заводских испытаний опытного образца специалистами силовых ведомств», - рассказал Красовицкий.
Миномет представляет собой миномет «Сани», установленный на бронеавтомобиль «Тигр». Изделие, получившее название МЗ-304 «Горец», было представлено на закрытом показе военного форума «Армия-2016».
«Сани» - возимый миномет калибра 120 мм. Представляет собой гладкоствольную жесткую систему, заряжание производится с дула. В состав миномета входят транспортная машина, 120-мм миномет и колесный ход.
Миномет предназначен для уничтожения навесным огнем живой силы, расположенной открыто или находящейся в укрытиях, огневых средств, командно-наблюдательных пунктов, вооружения и военной техники. Он также используется для разрушения окопов, траншей, ходов сообщения и легких деревоземляных сооружений, проделывания проходов в проволочных заграждениях.