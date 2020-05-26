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Минометный комплекс «Горец» завершил заводские испытания

Александр Пешков
16:16 26.05.2020
Министерство обороны изучает результаты испытаний.
Минометный комплекс «Горец» завершил заводские испытания
© Фото: Минобороны РФ

Мобильный минометный комплекс «Горец» завершил заводские испытания. Об этом сообщил генеральный директор компании разработчика комплекса «ВПК» Александр Красовицкий.

«Данный проект находится в стадии изучения результатов заводских испытаний опытного образца специалистами силовых ведомств», - рассказал Красовицкий.

Миномет представляет собой миномет «Сани», установленный на бронеавтомобиль «Тигр». Изделие, получившее название МЗ-304 «Горец», было представлено на закрытом показе военного форума «Армия-2016».

«Сани» - возимый миномет калибра 120 мм. Представляет собой гладкоствольную жесткую систему, заряжание производится с дула. В состав миномета входят транспортная машина, 120-мм миномет и колесный ход.

Миномет предназначен для уничтожения навесным огнем живой силы, расположенной открыто или находящейся в укрытиях, огневых средств, командно-наблюдательных пунктов, вооружения и военной техники. Он также используется для разрушения окопов, траншей, ходов сообщения и легких деревоземляных сооружений, проделывания проходов в проволочных заграждениях.

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