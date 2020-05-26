Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

Работа снайперов с крупнокалиберной винтовкой АСВК: кадры учений

Александр Пешков
12:23 26.05.2020
Снайперы Восточного военного округа разработали новую тактику уничтожения «вражеских» дронов и вертолетов из крупнокалиберной винтовки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Снайперы общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономии, разработали тактику противодействия воздушным целям, в частности, вертолетам и беспилотным летательным аппаратам. Для данных целей применяется современный крупнокалиберный снайперский комплекс АСВК.

Крупнокалиберный снайперский комплекс при проведении тренировок показал наибольшую эффективность при стрельбе по воздушным целям на удалении свыше километра. Исходя из опыта современных вооруженных конфликтов, данное расстояние считается оптимальным для обезвреживания разведывательных БПЛА и армейской авиации условного противника, которые редко заходят в зону поражения от эффективного огня стрелкового оружия в оборонительном бою.

Кроме стрельбы снайперы отрабатывают способы перемещения, выбора места и маскировки позиций, а также разведку целей и их классификацию по степени важности. Особое внимание уделяется способам маскировки от современных средств тепловизионной разведки.

Новую тактику ведения борьбы снайперами с воздушными целями планируется широко использовать в летнем периоде обучения, который стартует в июне.

АСВК «Корд» входит в состав снайперского комплекса 6С8 «Корд» производства завода имени Дегтярева. В 2013 году Министерство обороны России приняло его на вооружение. Комплекс может использовать как стандартные пулеметные патроны калибра 12,7 мм, так и разработанные специально для него боеприпасы.

Благодаря использованию компоновочной схемы «булл-пап» длину винтовки удалось сократить до 1 420 сантиметров. Ее вес без патронов и прицельных приспособлений составляет 12,5 килограмма. Заявленная прицельная дальность - 1 500 метров, а легкобронированную технику пуля способна поражать на расстоянии 1 000 метров. Емкость магазина составляет пять патронов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата26.05.2020, 11:30
В России зафиксировали 8 915 новых случаев заболевания COVID-19
Дата26.05.2020, 04:00
В густых облаках: экипажи Су-24М ЮВО провели дозаправку в воздухе на скорости 600 км/ч
Дата25.05.2020, 14:41
Стала известна судьба баскетбольных Евролиги и Еврокубка
Дата26.05.2020, 12:23
Работа снайперов с крупнокалиберной винтовкой АСВК: кадры учений
Дата24.05.2020, 12:50
В Китае заявили о готовности вместе с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
13:31 В стране и мире
«Домашний тиран»: дочь писателя Успенского рассказала правду про отца
12:42 В стране и мире
Россия остановила транзит газа через Польшу в Европе
12:06 В стране и мире
СМИ: тренер сборной России по ММА задержан по подозрению в убийстве
11:38 В стране и мире
Царь-танк и мотороллер-САУ Vespa 150 TAP: составлен список самых необычных военных изобретений
11:30 В стране и мире
В России зафиксировали 8 915 новых случаев заболевания COVID-19
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Господи, какой сильный ветер»: в Екатеринбурге ураган снес балкон многоэтажки
Видео
«Вы нам самолет сломаете»: драка на борту вылетевшего из Сочи самолета попала на видео
Названы самые популярные имена для новорожденных москвичей во время эпидемии
Ученые обнаружили место, где находился библейский рай
Видео
Неадекватное поведение и оскорбление полицейских: опубликованы кадры с задержанным в Симферополе авиадебоширом
Чучело «аллигатора Гитлера» попадет в Дарвиновский музей
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.