Работа снайперов с крупнокалиберной винтовкой АСВК: кадры учений

Снайперы общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономии, разработали тактику противодействия воздушным целям, в частности, вертолетам и беспилотным летательным аппаратам. Для данных целей применяется современный крупнокалиберный снайперский комплекс АСВК.

Крупнокалиберный снайперский комплекс при проведении тренировок показал наибольшую эффективность при стрельбе по воздушным целям на удалении свыше километра. Исходя из опыта современных вооруженных конфликтов, данное расстояние считается оптимальным для обезвреживания разведывательных БПЛА и армейской авиации условного противника, которые редко заходят в зону поражения от эффективного огня стрелкового оружия в оборонительном бою.

Кроме стрельбы снайперы отрабатывают способы перемещения, выбора места и маскировки позиций, а также разведку целей и их классификацию по степени важности. Особое внимание уделяется способам маскировки от современных средств тепловизионной разведки.

Новую тактику ведения борьбы снайперами с воздушными целями планируется широко использовать в летнем периоде обучения, который стартует в июне.

АСВК «Корд» входит в состав снайперского комплекса 6С8 «Корд» производства завода имени Дегтярева. В 2013 году Министерство обороны России приняло его на вооружение. Комплекс может использовать как стандартные пулеметные патроны калибра 12,7 мм, так и разработанные специально для него боеприпасы.

Благодаря использованию компоновочной схемы «булл-пап» длину винтовки удалось сократить до 1 420 сантиметров. Ее вес без патронов и прицельных приспособлений составляет 12,5 килограмма. Заявленная прицельная дальность - 1 500 метров, а легкобронированную технику пуля способна поражать на расстоянии 1 000 метров. Емкость магазина составляет пять патронов.