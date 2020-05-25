Летчики Су-24М провели сложнейшую дозаправку в воздухе: кадры из кабины

Экипажи Су-24М авиаполка Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, провели отработку дозаправки в воздушном пространстве Волгоградской области.

Дозаправка в воздухе является одним из самых сложных элементов практической подготовки летного состава. Летчик должен выдерживать расстояние менее 20 метров от воздушного танкера на скорости около 600 километров в час. Выполнению задания препятствовала густая облачность.

Су-24 (по кодификации НАТО: Fencer — «Фехтовальщик») - тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Создан для уничтожения наземных и надводных целей в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью.

Модификация Су-24М получила новую прицельно-навигационную систему ПНС-24М «Тигр», благодаря чему самолет способен в автоматическом и полуавтоматическом режиме совершать полет с огибанием рельефа местности на высоте от 50 м.





Также существует модификация Су-24МР (самолет-разведчик), Су-24МП (постановщик помех), Су-24МК (экспортный вариант бомбардировщика) и др.

Самая крайняя модификация самолета - Су-24М2. Самолет получил комплекс бортового оборудования, которое позволяет применять такое же управляемое оружие, как и на Су-34, который в будущем заменит Су-24 в российских ВКС.

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