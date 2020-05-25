БДК «Петр Моргунов» выполнит стрельбы на финальных ходовых испытаниях

Большой десантный корабль «Петр Моргунов» проекта 11 711 вышел в море для продолжения совместных заводских и государственных испытаний. Об этом сообщает пресс-служба АО «Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"» (ПСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию).

«На заключительном этапе заводских ходовых испытаний корабль выполняет артиллерийские стрельбы», - говорится в сообщении.

На ходовые испытания «Петр Моргунов» вышел в декабре прошлого года.

Позже стало известно, что корабль примет участие в Главном военно-морском параде в Петербурге.

Большие десантные корабли проекта 11 711 - российские большие десантные корабли (БДК) ближней и дальней морской зоны, предназначенные для высадки десанта, перевозки боевой техники и оборудования.

Первый корабль проекта «Иван Грен» был введен в строй в июне 2018 года. В том же году стало известно, что на базе проекта 11 711 может быть создан десантный корабль водоизмещением 14 тысяч тонн.