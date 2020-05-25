В войска ЮВО поступила партия бронеавтомобилей «Тайфун»

Пять новых бронеавтомобилей «Тайфун» поступили в соединения специального назначения в Краснодарском крае, сообщает 25 мая пресс-служба Южного военного округа.

Автомобили проекта «Тайфун» предназначены для транспортировки военнослужащих и грузов. Они способны перевозить людей под обстрелом и отвечать противнику огнем из орудия и пулемета. Броневики защищены не только от стрелкового оружия, но и подрыва различных взрывных устройств. Могут передвигаться далеко и быстро как по обычным шоссе, так и по бездорожью.

«Тайфуны» выполнены на шасси КамАЗ-63968 и Урал-63095, имеют гидропневматическую, независимую подвеску, силовые установки мощностью 450 лошадиных сил. В автомобиле установлена бортовая информационно-управляющая система для наблюдения и регулирования работы двигателя, вычисления крена машины, наклона дороги, скорости движения, местоположения и других параметров.

На каркасно-панельные кабины с помощью болтов крепятся бронепанели. Специальное остекление, которое может выдержать прямое попадание бронебойно-зажигательной пули из танкового пулемета крупного калибра с расстояния 200 метров.

Внутри машины стоят специальные противоминные кресла для личного состава. Конструкция кресла сделана так, что если машина наедет на фугас, то находящийся в ней военнослужащий не должен пострадать от взрывной волны.