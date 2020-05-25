Тамбовские снайперы получили модернизированные винтовки СВ-98

Партию современных и точных винтовок СВ-98 калибра 7,62 мм получили снайперы-разведчики в Тамбовской области. Об этом сообщает 25 мая пресс-служба российского военного ведомства.

Винтовка предназначена для уничтожения появляющейся, движущейся, открытой и демаскированной живой силы неприятеля, как незащищенной, так и имеющей средства индивидуальной бронезащиты.

Модернизированный вариант оружия получил телескопический регулируемый по длине приклад, а также специальное крепление для навесного оборудования, отметили в пресс-службе. Винтовки оснащены улучшенным прицелом с новой сеткой и подсветкой шкал для стрельбы в ночное время суток, добавили в Минобороны.