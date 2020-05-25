Рогозин предложил приступить к созданию станции на смену МКС

Глава Роскосмоса предложил немедленно приступить к созданию новой орбитальной станции. Соответствующее заявление было сделано в эфире радио «Комсомольская правда».

«Какая она будет? Посещаемая или обитаемая, международная или национальная - этот вопрос будет решаться в ближайшее время. Но техническая сторона этого дела должна быть начата немедленно», - подчеркнул Рогозин.

По его словам, ресурс международной космической станции будет выработан в течение семи - десяти лет.

Россия ведет переговоры с партнерами по станции о продлении срока ее эксплуатации до 2030 года.

О том, что РКК «Энергия» при новом руководителе займется разработкой концепции новой орбитальной станции, Рогозин сообщил 15 мая.

Тогда совет директоров РКК «Энергия» утвердил Игоря Озара исполняющим обязанности генерального директора.

Вплоть до февраля текущего года он занимал должность генерального директора компании «Сухой», когда на этом посту его сменил Илья Тарасенко, который также является заместителем генерального директора ПАО «ОАК» и генеральным директором АО РСК «МиГ».

Ранее занимавший пост гендиректора РКК «Энергия» Николай Севастьянов станет советником генерального директора Роскосмоса.

Пятого мая ушел из жизни генеральный конструктор и первый заместитель директора РКК «Энергия» академик Евгений Микрин.