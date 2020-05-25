Рогозин: Россия не допустит приватизации Луны кем бы то ни было

Роскосмос не позволит никому приватизировать Луну, это является противозаконным шагом, сообщил 25 мая глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Мы в любом случае не допустим приватизации Луны кем бы то ни было. Это противозаконно, это противоречит международному праву», - сказал он в эфире радио «Комсомольская правда».

Рогозин добавил, что Россия также не собирается принимать участие в лунной гонке, которая напоминает американскую предвыборную гонку между представителями Демократической и Республиканской партий.

В начале апреля президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне и других небесных телах, в котором сказано, что Вашингтон не считает космос всеобщим достоянием и американцы могут заниматься в нем разведкой, добычей и использованием ресурсов.