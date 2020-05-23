Носитель высокоточного оружия: как устроен строящийся многоцелевой фрегат «Адмирал Головко»

Многоцелевой фрегат «Адмирал Головко» даже находясь в доке способен своими размерами впечатлить любого. Его длина составляет 135 метров, водоизмещение - 4,5 тысячи тонн. Это самый современный корабль российского флота.

Строящееся военное судно будет обладать мощнейшим вооружением. Противовоздушную оборону обеспечит комплекс «Полимент-редут», а главной его ударной силой станет универсальный комплекс крылатых ракет. Причем модульного принципа, а это значит, что корабль сможет нести на борту как «Калибры», так и новейшие гиперзвуковые ракеты «Циркон».

«Даже внешне он совершенно отличается от кораблей предыдущих проектов, этот корабль - носитель высокоточного оружия. А по своим техническим характеристикам это корабль морской и дальней океанской зоны», - прокомментировал главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов.

Первый корабль серии - фрегат «Адмирал Горшков» - уже несет службу на Северном флоте, где показал исключительную надежность и отменные мореходные качества. Недавно он вернулся из кругосветного похода, прошел более 35 тысяч морских миль. Третий фрегат проекта будет отличаться от своих предшественников.

«Адмирал Головко» первый фрегат серии с полностью российской силовой установкой - ее с нуля разработали отечественные специалисты. Причем даже винты здесь особой, уникальной конструкции. Именно поэтому они скрыты брезентовыми чехлами из соображений секретности.

Корабль назван в честь адмирала Арсения Григорьевича Головко, который всю Великую Отечественную командовал Северным флотом. Символично, что новейший фрегат будет служить там же. Он должен быть передан в состав флота уже через два года.