МС-21 с российскими двигателями ПД-14 испытают в 2020 году

Испытания российского пассажирского лайнера МС-21 с отечественными двигателями ПД-14 начнутся в 2020 году. Об этом сообщил «Звезде» министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Что касается двигателя ПД-14, то сейчас конструктор Александр Иноземцев и руководитель Объединенной двигателестроительной корпорации доложили о ходе тех работ, которые связаны с использованием двигателей ПД-14 на МС-21. Могу сказать, что в ближайшее время мы должны установить двигатели на опытный самолет, чтобы начать в этом году испытания», - сказал глава ведомства.

Узлы для авиадвигателя ПД-14, которые будут производиться на пермском заводе «Машиностроитель», пройдут сертификацию в 2021 году, заявили в пресс-службе компании «ОДК - Пермские моторы».

МС-21 (магистральный самолет XXI века) - проект по созданию целого семейства самолетов нового поколения, которые ориентированы на самый массовый сегмент мирового рынка авиаперевозок. В рамках программы в настоящее время разрабатываются самолеты МС-21-300 (160-211 посадочных мест) и МС-21-200 (130-176 мест).

Разрабатываемый «Пермскими моторами» двигатель ПД-14 прошел сертификацию в 2018 году. Он станет первым с 1980-х годов полностью российским турбовентиляторным двигателем, предназначенным для гражданской авиации. Первым самолетом, под крыло которого установят ПД-14, будет МС-21. Сейчас на отечественном лайнере установлены двигатели Pratt & Whitney.