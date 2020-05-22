«Панцири» уничтожают крылатые ракеты «противника»: кадры боевых стрельб

В Астраханской области на полигоне Ашулук расчеты зенитного ракетного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО в ходе учения отразили авианалет условного противника.

Переброшенные из Ленинградской области расчеты пушечных зенитных ракетных комплексов «Панцирь» совершили марш на полигон и заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне.

Военнослужащие обнаружили крылатые ракеты и самолеты, имитируемые сверхзвуковыми мишенями. Для поражения вскрытых целей были произведены пуски ракет и стрельба из пушек.

Также боевые расчеты сдали зачеты по технической, тактической и ракетно-стрелковой подготовке.

«Панцирь-С1» (индекс ГРАУ - 96К6, по кодификации НАТО - SA-22 Greyhound, что в переводе с английского означает «борзая») - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс.

Создан в 1994 году, принят на вооружение в 2010 году. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности, таких как С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф») от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Речь идет о летательных аппаратах, в том числе малоразмерных беспилотниках и ракетах.

Комплекс установлен на базе шасси КамАЗ и способен вести огонь в движении, прикрывая, к примеру, колонну на марше. Арктическая версия ЗРПК «Панцирь» создана на базе гусеничного вездехода, отличается отсутствием пушки.

Система способна совмещать систему захвата и сопровождения целей с пушечно-артиллерийским вооружением, создающим непрерывную зону перехвата цели от 5 м в высоту и 200 м дальности до 15 км в высоту и 20 км дальности, даже без внешней поддержки. Схожие характеристики имеет ЗРК «Тор», однако в нем отсутствует пушечное вооружение и он установлен на гусеничном шасси.

Предполагается, что в будущем комплекс «Панцирь-С1» полностью заменит в российской армии ЗРПК «Тунгуска».