Проект 955А: в Белом море завершили испытания подводного крейсера «Князь Владимир»
Основную часть испытаний, в том числе ракетные и подводные торпедные стрельбы, РПКСН «Князь Владимир» прошел в конце 2019 года.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» завершил контрольные испытания в Белом море и прибыл в Северодвинск. Крейсер находился в плавании с 12 мая, за это время экипаж проверил его в надводном и подводном положениях.
После комплексной оценки результатов испытаний будет принято решение о принятии крейсера в боевой состав Военно-морского флота.
«Князь Владимир» является головным кораблем усовершенствованного проекта 955А - «Борей-А» - атомных подводных лодок 4-го поколения. От подводных крейсеров проекта 955 он отличается обводами корпуса, пониженной шумностью и лучшей управляемостью.
Крейсер оснащен комплексом межконтинентальных баллистических ракет «Булава» и современным минно-торпедным оружием.