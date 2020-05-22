Проект 955А: в Белом море завершили испытания подводного крейсера «Князь Владимир»

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» завершил контрольные испытания в Белом море и прибыл в Северодвинск. Крейсер находился в плавании с 12 мая, за это время экипаж проверил его в надводном и подводном положениях.

После комплексной оценки результатов испытаний будет принято решение о принятии крейсера в боевой состав Военно-морского флота.



«Князь Владимир» является головным кораблем усовершенствованного проекта 955А - «Борей-А» - атомных подводных лодок 4-го поколения. От подводных крейсеров проекта 955 он отличается обводами корпуса, пониженной шумностью и лучшей управляемостью.

Крейсер оснащен комплексом межконтинентальных баллистических ракет «Булава» и современным минно-торпедным оружием.