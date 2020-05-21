Борисов рассказал о подготовке в условиях коронавируса к испытанию новой ракеты «Сармат»

Подготовка к проведению летных испытаний новой российской тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» не прерывалась, а летные испытания будут проведены в сроки, определенные генконструктором и Минобороны РФ. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов в интервью РИА Новости.

«Работы ведутся в плановом порядке. На предприятиях, участвующих в создании комплекса, производственные процессы не останавливались. Там приняты необходимые санитарно-эпидемиологические меры, включая тестирование сотрудников», - заявил Борисов.

РС-28 «Сармат» - перспективный российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой.

На форуме «Армия-2019» впервые были раскрыты тактико-технические характеристики ракеты. Так, дальность стрельбы оружия составляет 18 тысяч километров, а его масса - 208,1 тонн. При этом масса полезной нагрузки равняется приблизительно десяти тоннам.

Длина ракеты составляет 35,5 метров, а ее диаметр - три метра. Масса топлива - 178 тонн. «Сармат» оснащен разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения.