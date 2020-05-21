Атомная подлодка «Князь Владимир» завершила госиспытания

Атомный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» завершил прохождение государственных испытаний в Белом море, сообщает пресс-служба Северного флота.

В сообщении говорится, что «Князь Владимир» завершил мероприятия контрольного выхода в море и прибыл в Северодвинск. Последний этап испытаний проводился как в надводном, так и в подводном положении.

«Прием корабля в боевой состав Военно-морского флота планируется осуществить после оценки результатов контрольного выхода», - сообщили на СФ.

К-549 «Князь Владимир» - российская атомная подводная лодка стратегического назначения, относящаяся к четвертому поколению. Четвертый корабль проекта 955 «Борей» и первый, построенный по модернизированному проекту 955А (09 552) «Борей-А».

Отличительные тактико-технические характеристики лодок класса «Борей» и «Борей-А» не разглашаются.

Основное вооружение - твердотопливные баллистические ракеты комплекса Д-30 «Булава».

В январе главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Николай Евменов заявил, что «Князь Владимир» передадут ВМФ в 2020 году, не уточнив сроки.