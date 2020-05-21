Глава Тувы поздравил Шойгу с 65-летием

Он отметил заслуги Шойгу в обновлении российской армии и на посту главы МЧС, пожелал ему успехов и долгих лет жизни.

«Тувинцы вас очень любят. В каждой семье вами гордятся. Я уверен, что сегодняшний день многие матери Тувы начали с окропления земли белым молоком, чаем, и это не случайно. Каждый житель Тувы знает вашу лепту, которую вы вносите в развитие своей малой родины», - сказал Кара-оол Шолбан.

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