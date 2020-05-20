Противолодочные Бе-200 «Альтаир» представят на параде ВМФ в Петербурге

На воздушной части Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге будут представлены противолодочные самолеты-амфибии Бе-200 «Альтаир». Об этом заявил министр обороны РФ на коллегии российского военного ведомства.

«В воздушной части парада будет представлена 41 единица авиационной техники. В том числе противолодочные самолеты-амфибии Бе-200 "Альтаир"», - сказал Шойгу.

Бе-200ЧС для Военно-морского флота поднялся в воздух в феврале текущего года. После испытаний машину планировалось передать ВМФ РФ.

В прошлом году глава ПАО «ИЛ» Юрий Грудинин заявлял, что в ходе запуска самолета в серийное производство в конструкцию машины были внесены серьезные изменения.

В случае необходимости самолет может быть в кратчайшие сроки переоборудован в пожарный.