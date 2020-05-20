На Совете безопасности РФ рассмотрят вопрос о диверсификации ОПК

Вопрос о диверсификации оборонно-промышленного комплекса будет рассмотрен на совещании постоянных членов Совета безопасности РФ, которое пройдет в ближайшее время. Об этом сообщает секретарь СБ Николай Патрушев.

«В ближайшее время на совещании постоянных членов Совета безопасности будут приняты дополнительные решения по этим вопросам», - сказал Патрушев на совещании с главами регионов ПФО.

На совещании обсуждалось в том числе выполнение решений по «диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения на предприятиях ОПК». Патрушев подчеркнул, что часть решений удалось выполнить, а часть - нет.

В конце прошлого года Путин призвал предприятия ОПК перестать «сидеть на гособоронзаказе», напомнив, что пик поставок вооружения в рамках гособоронзаказа пройден.