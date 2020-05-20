ТОФ хочет оставить себе спустившийся в Марианскую впадину аппарат «Витязь»
«Витязь-Д» опустился на дно Марианской впадины 8 мая 2020 года.
© Фото: ЦКБ Рубин
Тихоокеанскому флоту для проведения исследований нужен глубоководный аппарат «Витязь», который ранее погрузился в Марианскую впадину. Об этом сообщил командующий ТОФ Сергей Авакянц.
«Такой аппарат очень нужен Военно-морскому флоту, он важен на Тихом океане, и командование флота будет ходатайствовать о том, чтобы "Витязь-Д" остался нести службу на ТОФ», - сказал Авакянц.
«Витязь-Д» совершил погружение на дно Марианской впадины с борта буксира ВМФ РФ «Фотий Крылов» 8 мая. Максимальная глубина погружения составила 10 028 метров.
На дне был установлен вымпел в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.