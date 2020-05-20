ТОФ получит несколько обновленных противолодочных самолетов Ту-142М3

Несколько дальних противолодочных самолетов Ту-142 Тихоокеанского флота пройдут плановый ремонт. Об этом сообщил командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.

«Обновляется и модернизируется морская авиация. Не так давно наши летчики получили прошедший плановый ремонт дальний противолодочный самолет Ту-142М3, ведутся работы еще на нескольких машинах», - сообщил Авакянц.

Ту-142 - советский и российский дальний противолодочный самолет. Ту-142 явился дальнейшим развитием и глубокой модернизацией серийного самолета разведки и целеуказания — Ту-95РЦ, в отличие от которого, имеет новое крыло и оперение с применением суперкритических аэродинамических профилей, интегрированные в крылья топливные баки и модернизированную кабину с незначительно улучшенными условиями работы экипажа.

На Ту-142М3 была установлена гидроакустическая аппаратура «Заречье», магнитный регистратор параметров поиска «Узор-5». Поисково-прицельный комплекс был доработан до возможности работать не только с новыми типами гидроакустических буев, но и со старыми буями системы «Беркут». Был установлен бортовой комплекс обороны «Саяны-М» под управлением БЦВМ «Аргон-15».