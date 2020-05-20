Малый ракетный корабль «Павловск» заложат летом 2020 года

Корабли назвали в честь российских городов. Первые два МРК для Тихоокеанского флота «Ржев» и «Удомля» заложили в июле, корабль «Уссурийск» - в декабре прошлого года.

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