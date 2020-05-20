Малый ракетный корабль «Павловск» заложат летом 2020 года
Амурский судостроительный завод заложит летом текущего года малый ракетный корабль (МРК) «Павловск» проекта 22 800 (шифр «Каракурт»). Об этом сообщил командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.
«Строительство этих кораблей ведется в рамках контракта, заключенного Министерством обороны на постройку шести кораблей проекта 22 800 для Тихоокеанского флота», - отметил он.
Корабли назвали в честь российских городов. Первые два МРК для Тихоокеанского флота «Ржев» и «Удомля» заложили в июле, корабль «Уссурийск» - в декабре прошлого года.
Малые ракетные корабли проекта 22 800 «Каракурт» - серия российских многоцелевых ракетно-артиллерийских кораблей ближней морской зоны, разработанная Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз». Оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия и современными артиллерийскими комплексами.