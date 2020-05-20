Швартовые и ходовые испытания «Маршала Шапошникова» начнутся во второй половине года

Швартовые и ходовые испытания модернизированного фрегата «Маршал Шапошников» должны начаться во втором полугодии, сообщил командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Сергей Авакянц.

«Важно, что теперь он сочетает в себе возможности противолодочного корабля и носителя высокоточных крылатых ракет», - отметил он.

Авакянц добавил, что работы по ремонту и модернизации корабля выполняются в соответствии с графиком.

«Маршал Шапошников» - большой противолодочный корабль проекта 1 155, входящий в состав Тихоокеанского флота. Назван в честь Маршала Советского Союза Бориса Шапошникова. Заложен в 1983 году на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде.

В настоящее время проходит ремонт и модернизацию на AO «Центр судоремонта "Дальзавод"» во Владивостоке. В прошлом году Авакянц рассказал, что в ходе модернизации корабль будет усилен ударным ракетным оружием, а также сообщил о планах по установке комплексов «Калибр». В ноябре заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что фрегат сможет применять гиперзвуковые ракеты «Циркон».