Дальние бомбардировщики Ту-22М3 совершили полет над Черным морем

Девятнадцатого мая два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

На отдельных этапах маршрута самолеты дальней авиации сопровождали истребители Южного военного округа.

Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана Черного и Балтийского морей.

Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Разработка Ту-22М велась в 1960-х годах, а первый полет машина совершила в 1969 году. Начало эксплуатации ТУ-22М0 состоялось в 1969 году, Ту-22М2 - в 1976 году, а Ту-22М3 - в 1983 году. Создание этой машины дало толчок в развитии всей боевой и гражданской авиации СССР.

Один из сложнейших элементов конструкции - крыло изменяемой стреловидности, которое позволяет самолету иметь одновременно высокую скорость и хорошие взлетно-посадочные характеристики.

Однако достичь и приемлемых характеристик этого агрегата довольно сложно.

Самолет может нести три противокорабельные крылатые ракеты Х-32, Х-15П, бомбы.

Максимальная скорость полета - 2 300 км/ч, дальность - 6 800 км. Максимальная бомбовая нагрузка - 24 000 кг.

Самолеты применялись в нескольких вооруженных конфликтах, в том числе неоднократно наносили удары по террористам в Сирии.

За годы производства было построено 497 самолетов, в том числе 268 Ту-22М3. Из них на вооружении ВКС РФ стоит более 60 Ту-22М3.