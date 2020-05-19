Первую «цифровую верфь» на базе ОССЗ начнут строить в конце 2020 года

Первую «цифровую верфь» на базе Онежского ССЗ начнут строить в конце 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ректора Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ) Глеба Туричина.

«Онежский завод превратится в "цифровую верфь", площадь нового производственного корпуса составит около 12 тысяч квадратных метров», - сообщил Туричин.

Он также отметил, что создание верфи начнется в конце этого года.

Ректор отметил, что проект подразумевает объединение технологических линий, установок, станков и персонала между собой при помощи цифровых технологий с использованием искусственного интеллекта, Интернета вещей и технологий распределенного реестра.

На предприятии будет создана интегрированная система, которая позволит объединить управление предприятием, поставками, кадрами, логистикой, производством и прочими процессами.

Предприятие будет «пронизано» специальной «нервной системой», включающей в себя систему идентификации и прослеживания компонентов и дистанционные высокоточные измерения.

По словам Туричина, проект по факту заменит существующее производство ОССЗ.

Онежский судостроительно-судоремонтный завод - судоремонтно-судостроительное предприятие Росморпорта в Петрозаводске.

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