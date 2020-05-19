На предприятии - производителе ИВЛ заявили, что смена руководства не связана с пожарами в клиниках

В начале мая Бадгутдинов Марат Фаритович был назначен временным генеральным директором АО «Уральский приборостроительный завод» на срок, необходимый для подготовки документов и проведения процедуры совета директоров по назначению нового руководителя АО «УПЗ».

«После проведения всех необходимых мероприятий по назначению нового директора полномочия Марата Бадгутдинова были закончены. Это обычная кадровая практика и никак не связана с ситуацией вокруг УПЗ», - сообщили на предприятии.

Ранее сообщалось, что аппараты ИВЛ «Авента-М», произведенные на данном предприятии, использовались в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где 9 и 12 мая в результате пожаров погибли в общей сложности шесть человек.

Седьмого мая были прекращены полномочия предыдущего генерального директора Булата Гайнутдинова.

Ранее на УПЗ начал проверку Следственный комитет.

23 марта Булат Гайнутдинов сообщил «Звезде» о том, что УПЗ может нарастить выпуск аппаратов ИВЛ в 10 раз.