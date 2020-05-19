Комплекс «Парализатор» впервые поступил на вооружение военной полиции ВВО

Новейшие комплексы нелетального оружия «Парализатор» впервые поступили на вооружение подразделений военной полиции Белогорского гарнизона, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Комплекты относятся к типу электрошоковых устройств. Цель устройства - нейтрализовать нарушителя, а не уничтожить. Электрошокер-пистолет может поражать током не только при непосредственном контакте с противником, но и на расстоянии.

«Изделие выполнено в виде пистолетной рукоятки удобной эргономической формы с расположенными в передней части электродами и гнездами для установки сменных картриджей. Для производства прицеливания на корпусе изделия имеется прицельное приспособление и размещен лазерный целеуказатель», - говорится в сообщении.

При выстреле электроды попадают в агрессора и передают ему токовый заряд. После применения «Парализатора» противник оказывается временно обездвижен, но остается в сознании.