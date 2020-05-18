«Ростех» вложит миллиард рублей в технологии по добыче сжиженного газа

В текущем году корпорация «Ростех» вложит в научно-исследовательские работы в области сжиженного природного газа один миллиард рублей. Об этом, заявил гендиректор входящей в госкорпорацию компании «Промышленные технологии» Александр Митасов.

«Мы намереваемся к концу года фактически все оборудование, кроме теплообменников, уже производить здесь, в России, собственного производства», - сказал Митасов.

По его словам, Ростех ориентируется на уменьшение мощностей и размеров СПГ-установок, в приоритете - мобильные автономные установки СПГ.

Ранее сообщалось, что транзит газа через Польшу по трубопроводу «Ямал - Европа» будет прекращен.

12 мая стало известно о том, что в России спущен на воду первый танкер Aframax, работающий на газомоторном топливе.