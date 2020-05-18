Выпуск гражданских самолетов в РФ планируют нарастить в три раза

В России с 2024 года необходимо нарастить ежегодный выпуск гражданских самолетов до 100 штук в год. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов а эфире телеканала «Россия-1».

«Вместе с самолетами государственной авиации мы балансировали в последние годы на уровне 35-40 самолетов в год. Это, конечно, не тот уровень, который должен быть. В планах и в программе финансового оздоровления ПАО "ОАК", который мы накануне заседания правительства приняли, - начиная с 2024 года мы должны выйти на показатель свыше 100 самолетов по гражданскому направлению», - сказал Борисов.

По словам Борисова, речь идет о 72 самолетах МС-21, около 30 SS-100, 12 транспортных Ил-112, а также самолетов других типов.

13 мая Юрий Борисов сообщил, что на заседании правительственной комиссии была утверждена программа финансового оздоровления ОАК. По его словам, объем «проблемной задолженности», по словам Борисова, составляет 400 млрд рублей, на уплату процентов каждый год тратится около 30 млрд.

Кризис и авиаперевозки

По словам исполнительного директора Агентства «АвиаПорт» Олега Пантелеева, в условиях снижения мирового спроса на гражданские самолеты, задача выпуска 100 самолетов в год является крайне амбициозной.

«Главная проблема не только в том, чтобы выпустить данные самолеты, а еще и в том, чтобы реализовать их. Важно отметить, что объем выпуска самолетов зависит не только от конкретных заводов, но и от поставщиков запчастей», - сказал Пантелеев.

По его словам, в лучшие годы Комсомольский-на-амуре авиационный завод был способен выпускать до 50 самолетов SS-100, а выпуск самолета Ил-114 планируется в объеме 12 штук в год.

В то же время, по словам авиаэксперта Владимира Карнозова, кризис, вызванный пандемией COVID-19 – это хороший момент для того, чтобы провести импортозамещение в гражданской авиации страны.

«По некоторым оценкам, объем авиаперевозок, сопоставимый с 2019 годом может быть восстановлен только в 2024 году. Таким образом, авиакомпаниям не нужно такое большое количество самолетов. Однако по мере того, как спрос на них вновь будет возрастать, у России есть шанс поставить авиакомпаниям отечественные авиалайнеры взамен иностранным», - сказал Карнозов.

Отметим, что в своем интервью Борисов также сообщил, что на базе авиакомпании Red Wings (принадлежит «Ростеху» - прим. ред.) будет создана компания, где будет создан акцент на использование именно отечественной авиатехники. По его словам, до 2024 года авиакомпания приобретет до 60 самолетов Sukhoy Superjet 100 и 16 самолетов МС-21.

Напомним, что в октябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче ОАК в ведение Ростеха, на которую было отведено 18 месяцев.

Объем выпуска гражданских самолетов в РФ

В России в данный момент ведется серийное производство самолета SJ-100 и L-410 (производство которого было частично перенесено из Чехии).

SS-100 – первый российский гражданский самолет, выпущенный после распада СССР, в широкой кооперации с иностранными производителями.

По состоянию на март 2020 года, выпущено более 190 таких авиалайнеров. В 2017 году было построено 33 самолета, в 2018 году – 24, а в 2020 – 18 машин.

Ряд авиакомпаний, в том числе российская «Якутия» в 2018 году сообщали о проблемах с поставкой запчастей для этих самолетов, в связи с чем они часто простаивали на земле. Отвечая на это, директор Комсомольского-на-Амуре филиала АО «Гражданские самолеты Сухого» Дмитрий Блощинский сообщил «Звезде», что в компании работают над исправлением ситуации.

Позже стало известно, что в России будет создан SSJ-New, на разработку которого потратят 15 миллиардов рублей, а общие расходы на исследования и конструкторские работы составят 18,5 млрд руб.

Максимальное количество агрегатов самолета будет производиться в России, работы по импортозамещению иностранных запчастей самолета на российские должны быть завершены до декабря 2021 года.

Что касается МС-21, то в 2016 году заявлялись планы по выпуску 70 авиалайнеров ежегодно, однако сроки запуска машины в серийное производство были перенесены на конец текущего года в связи с остановкой поставок американских композитных материалов и их заменой на отечественные.

В данный момент самолет продолжает программу испытаний, первые поставки заказчикам, намечены на конец 2021 года. Ранее сообщалось, что на самолет получено уже 175 «твердых» заказов.

Также начиная со следующего года планируется начать поставки турбовинтового самолета Ил-114. В марте текущего года сообщалось о начале агрегатной сборки в Воронеже. Поставки этой машины заказчикам были сначала запланированы на 2021 год, но позже перенесены на 2023 год.