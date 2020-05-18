Внутри Роскосмоса создадут тематические структуры

Роскосмос создаст тематические структуры внутри корпорации. Об этом сообщил глава компании Дмитрий Рогозин.

«Госкорпорация приступает ко второму этапу своего развития - речь идет о создании интегрированных структур по тематическим направлениям. Эта реформа давно назрела», - сказал Рогозин.

Ранее Рогозин сообщил, что при новом руководителе «Энергия» займется разработкой концепции новой орбитальной станции.

Совет директоров РКК «Энергия» утвердил Игоря Озара исполняющим обязанности генерального директора предприятия 15 мая.

Вплоть до февраля текущего года он занимал должность генерального директора компании «Сухой», когда на этом посту его сменил Илья Тарасенко, который также является заместителем генерального директора ПАО «ОАК» и генеральным директором АО РСК «МиГ».

Ранее занимавший пост гендиректора РКК «Энергия» Николай Севастьянов станет советником генерального директора Роскосмоса.

Пятого мая ушел из жизни генеральный конструктор и первый заместитель директора РКК «Энергия» академик Евгений Микрин.