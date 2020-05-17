Маскирует под сугробы: «Ростех» разработал новейший материал для военной техники

Холдинг «Росэлектроника», входящий в структуру «Ростеха», разработал радиопоглощающий материал для снежной местности, призванный снизить дальность обнаружения военной техники в три-четыре раза.

«В данный момент предприятие-разработчик готово к серийному производству нового материала на основе нитей с наноструктурным ферромагнитным микропроводом.», - отметили в холдинге.

Отмечается, что уже выпущена опытная партия. Дальность обнаружения военной техники, замаскированной новым материалом, сокращается в 3-4 раза. По данным «Росэлектроники», материал долговечен и устойчив к влиянию низких температур. А также он поглощает электромагнитное излучение радара на 99,5 процентов, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что данный холдинг «Росэлектроника» с начала вспышки COVID-19 поставил медицинским лабораториям более двух миллионов микроцентрифужных пробирок Эппендорфа с защелкивающимися крышками объемом 1,5 миллилитра. Они предназначены для хранения, транспортирования и центрифугирования микропроб биологического материала.