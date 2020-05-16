«Князь Владимир» приступил к подводным испытаниям в Белом море

Новый ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» приступил к подводной части испытаний в Белом море. Подлодка выполняет задачи контрольного выхода перед передачей в боевой состав Северного флота.

С 12 мая экипаж действовал в надводном положении, проверяя ходовые и маневренные качества корабля. Испытания крейсера под водой обеспечивают два буксира Беломорской военно-морской базы и спасательное судно «Михаил Рудницкий».

В ходе испытаний экипаж проверяет качество устранения ранее выявленных замечаний и работоспособность всех систем и механизмов подлодки.

Ожидается, что после успешного завершения контрольного выхода решится вопрос о сроке включения нового корабля в состав подводных сил Северного флота и переходе пункт постоянного базирования на Кольском полуострове.

Основную часть испытаний, в том числе ракетные и подводные стрельбы, РПКСН «Князь Владимир» прошел в конце 2019 года в обеспечении сил Беломорской военно-морской базы Северного флота.



