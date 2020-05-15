РКК «Энергия» при новом гендиректоре разработает концепцию новой орбитальной станции

РКК «Энергия» при новом руководителе займется разработкой концепции новой орбитальной станции. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Уверен, что ему удастся справиться с задачами, стоящими перед РКК "Энергия": запуск летных испытаний пилотируемого транспортного корабля "Орел" в 2023 году, руководство кооперацией по созданию ракеты сверхтяжелого класса и её элементов, а также целый ряд других проектов, в том числе разработка концепции новой орбитальной станции», - сказал Рогозин, слова которого приводят слова Рогозина в пресс-службе.

Совет директоров РКК «Энергия» утвердил Игоря Озара исполняющим обязанности генерального директора предприятия 15 мая.

Вплоть до февраля текущего года он занимал должность генерального директора компании «Сухой», когда на этом посту его сменил Илья Тарасенко, который также является заместителем генерального директора ПАО «ОАК» и генеральным директором АО РСК «МиГ».

Ранее занимавший пост гендиректора РКК «Энергия» Николай Севастьянов станет советником генерального директора Роскосмоса.

Пятого мая ушел из жизни генеральный конструктор и первый заместитель директора РКК «Энергия» академик Евгений Микрин.