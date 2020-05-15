Ростех поставил более двух миллионов микропробирок для диагностики COVID-19

Холдинг «Росэлектроника» (входит в Ростех) с начала вспышки COVID-19 поставил медицинским лаболаториям более двух миллионов микроцентрифужных пробирок Эппендорфа с защелкивающимися крышками объемом 1,5 миллилитра. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Такие пробирки предназначены для хранения, транспортирования и центрифугирования микропроб биологического материала. Используются для всех видов лабораторных исследований.

Рыбинский завод приборостроения (входит в Росэлектронику) планирует увеличить объем производства, уже с июня предприятие начнет работать 24 часа в сутки. До конца мая завод собирается начать выпускать микропробирки объемом два миллилитра. До конца года РЗП также планирует запустить производство микропробирок объемом 0,2 и 0,5 миллилитра.