СК начал проверку на уральском заводе - производителе загоревшихся аппаратов ИВЛ

Следственный комитет России начал проверку на АО «Уральский приборостроительный завод», где были произведены загоревшиеся в больницах Москвы и Петербурга аппараты искусственной вентиляции легких. Об этом «Звезде» сообщили в пресс-службе КРЭТ.

«Проверка проводится, от других комментариев до ее завершения мы воздержимся», - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что аппараты ИВЛ «Авента-М», произведенные на данном предприятии, использовались в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где 9 и 12 мая в результате пожаров погибли в общей сложности шесть человек.

12 мая на предприятии подчеркнули, что эти аппараты поставляются в российские больницы уже несколько лет и с ними никогда не было подобных инцидентов.

Всего в регионы планируется поставить 6 711 аппаратов ИВЛ «Авента-М».

20 апреля сообщалось, что Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в корпорацию КРЭТ ГК «Ростех») до конца мая произведет пять тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких, а до конца года - 15 тысяч штук.

При этом производство аппаратов ИВЛ на предприятии, по словам его руководства, возможно нарастить в 10 раз.