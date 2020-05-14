Российский аппарат «Витязь» погрузился на дно Марианской впадины

Разработка «Витязя» началась несколько лет назад в Центральном конструкторском бюро «Рубин». Название аппарат получил в честь советского научно-исследовательского судне «Витязь», которому удалось в 1 957 году определить максимальную глубину Марианского желоба - 11 022 метра.

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