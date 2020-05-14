Российский аппарат «Витязь» погрузился на дно Марианской впадины
На дне самой глубокой впадины Мирового океана установлен вымпел, посвященный 75-летию Победы.
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Российский подводный аппарат «Витязь-Д» погрузился на дно Марианской впадины - самого глубокого из известных мест в Тихом океане.
Аппарат был спущен с борта буксирного судна «Фотий Крылов» 8 мая, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
Глубина погружения составила 10 028 метров, на дне был установлен вымпел в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Разработка «Витязя» началась несколько лет назад в Центральном конструкторском бюро «Рубин». Название аппарат получил в честь советского научно-исследовательского судне «Витязь», которому удалось в 1 957 году определить максимальную глубину Марианского желоба - 11 022 метра.