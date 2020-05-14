Авиазавод в Улан-Удэ выведет на рынок три новые модели вертолетов к 2030 году

АО «Улан-Удэнский авиационный завод» планирует к 2030 году увеличить модельный ряд на три новые машины. Об этом сообщил директор предприятия Леонид Белых.

Завод уже вывел на рынок Ми-171А2. Первая машина поставлена в Казахстан, также есть вертолет для Индии. Белых добавил, что этой моделью, а также многоцелевым вертолетом «Ансат» интересуются компании из Таиланда, Камбоджи, Сингапура и Филиппин. Он сообщил, что на данный момент завершена подготовка к производству легкого вертолета Ка-226Т.

«Активно модернизируем технику под требования министерства обороны РФ - так появился Ми-8АМТШ-ВН. В ближайшие годы на предприятии будет налажен выпуск принципиально нового вертолета - легкого многоцелевого VRT500, разработанного российским конструкторским бюро "ВР-технологии" холдинга "Вертолеты России», - приводит «Интерфакс» его слова.

В декабре прошлого года сообщалось, что «Вертолеты России» получил разрешение на поставки Ми-171А2 в Колумбию и Индию.

Многоцелевой вертолет Ми-171А2 - модернизированный вертолет семейства Ми-8/17. Он оснащен двигателями ВК-2500ПС-03 (гражданская версия двигателей, устанавливаемых на боевых вертолетах Ми-28) с цифровой системой управления.

Одним из отличий Ми-171А2 является новая несущая система. На вертолете установлены Х-образный рулевой винт и несущий винт с цельнокомпозитными лопастями усовершенствованной аэродинамической компоновки. За счет аэродинамики тяга несущего винта Ми-171А2 возросла более чем на 700 килограммов.