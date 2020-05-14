Москва до сих пор не получила от США сигналы о желании продлить ДСНВ

Россия до сих пор не получила от Вашингтона сигналы продлить договор о сокращении наступательных вооружений. Об этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил в ходе онлайн-презентации доклада «Не одичать в "осыпающемся мире"», подготовленного дискуссионным клубом «Валдай».

«Мы по-прежнему не имеем из Вашингтона никаких сигналов, которые могли бы быть восприняты как свидетельствующие о формирующемся настрое в пользу продления ДСНВ», - сказал Рябков.

В ходе своего доклада он также сообщил, что Москва считает беспочвенными обвинения США в адрес КНР в распространении коронавируса.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова обсуждать с Соединенными Штатами Америки новые виды вооружений за рамками диалога СНВ-3.

Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, СНВ-III - двусторонний договор между Россией и Соединенными Штатами относительно дальнейшего взаимного сокращения арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.

Договор был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Договор рассчитан на 10 лет с возможным продлением по взаимной договоренности сторон на пять лет.