Первый вертолет «Ансат» передан МЧС

Холдинг «Вертолеты России» передан МЧС России. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Вертолет уже поступил в распоряжение Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС РФ и дислоцируется на аэродроме Касимово», - сказали в пресс-службе.

Винтокрылая машина будет использоваться для перевозки личного состава, транспортировки грузов и техники внутри кабины или на внешней подвеске, а также для решения специальных задач.

«Ансат» — российский лёгкий многоцелевой вертолёт класса 7—9 мест, может перевозить 1300 килограммов полезной нагрузки в кабине. Разработан Конструкторским бюро «Казанского вертолётного завода» (КВЗ).

В конце прошлого года МЧС было передано два многоцелевых вертолета Ми-8МТВ-1.