В России построят 25 заводов по утилизации отходов

Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ договорились о строительстве в России как минимум 25 заводов по энергетической утилизации мусора. Об этом говорится в совместном заявлении компаний.

Проект стоимостью 600 миллиардов рублей частично профинансирует ВЭБ.РФ, выделив около 200 миллиардов рублей. Партнеры рассчитывают привлечь инвестиции коммерческих банков и частных инвесторов, сообщил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Первый завод планируется построить уже в 2022 году.

В процессе сжигания заранее отсортированного мусора (пищевых отходов, стекла, резины, металла и других отходов) новые предприятия смогут вырабатывать электроэнергию, а также снизить вред от полигонных захоронений.

Заводы будут построены для обслуживания крупнейших туристических центров России и в агломерациях с населением не менее 500 тысяч человек. Реализация проекта создаст приток дополнительных инвестиций в российскую промышленность в размере 459 миллиардов рублей.