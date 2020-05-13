«Прорыв в гражданском судостроении»: глава Приморья прокомментировал спуск на воду танкера типа «Афрамакс»

Со стапеля судостроительного комплекса «Звезда» сошел мощный танкер нового поколения «Владимир Мономах», сообщается на сайте предприятия.

«Сегодня значимое событие для всей страны - прорыв в гражданском судостроении. Такие суда дают нам возможность самим перевозить свою нефть большими танкерами и не зависеть от поставщиков из других стран», - рассказал глава Приморья Олег Кожемяко.

Подготовка к спуску заняла почти сутки. За это время танкер накатили судопоездом с открытого тяжелого достроечного стапеля на плавучий док, а затем вывели в акваторию. Танкер «Афрамакс» был спущен на воду с помощью транспортно-передаточного дока «Вымпел» - одного из самых крупных в России.

Танкер работает на экологическом совмещенном виде топливе - газе и соляре. Его водоизмещение 114 тысяч тонн. Предприятие построит еще 12 танкеров типа «Афрамакс».

«Этот танкер закладывался Владимиром Путиным. Это новые технологии, новые рабочие места, новое судостроение, промышленный потенциал который послужит для развития страны», - добавил Кожемяко.

Также он поблагодарил весь коллектив кораблестроителей за своевременную и высококачественную работу.