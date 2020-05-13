Законопроект об увеличении аванса по госконтрактам с предприятиями ОПК внесен в Госдуму

Законопроект об авансировании в размере 50% по государственным контрактам в сфере оборонно-промышленного комплекса внесли на рассмотрение Государственной думы ряд депутатов и членов Совета Федерации.

Поправками в Бюджетный кодекс предлагается закрепить увеличение авансирования госконтрактов в объеме не менее 50% от цены контракта, сообщает «Интерфакс».

Решение повысить этот предел принято в рамках плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития отечественного производства и призвано увеличить конкурентоспособность российских товаров предприятиями ОПК.