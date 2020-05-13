«Северная верфь» в полном объеме возобновила работу

Петербургские заводы «Северная верфь» и СНСЗ вернулись к штатному режиму работы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу северной верфи.

«Ограничений по возрасту нет, но требования использовать средства защиты и соблюдать дистанцию, безусловно, действуют», - заявили в пресс-службе «Северной верфи».

Отметим, что 8 апреля на предприятии заявили, что завод установил для части работников режим нерабочего дня с сохранением заработной платы.

В пресс-службе СНСЗ также отметили, что перешли к обычному режиму работы с 12 мая.

Девятого апреля глава ОСК Алексей Рахманов заявил, что на предприятиях Объединенной судостроительной корпорации продолжают работу около 32-35% сотрудников.